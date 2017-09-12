Düzceli Sporcu Dilara Bozan Yine Kürsüde

Düzce Belediyespor Kulübü sporcusu Dilara Bozan'ın da yer aldığı Bayan Kata Milli takımı Almanya'da düzenlenen karate şampiyonasında ikinci oldu.



Karatenin 'Şampiyonlar Ligi' olarak kabul edilen Karate 1 Premier Lig'in 2017 yılındaki beşinci etabına Almanya ev sahipliği yaptı. Halle şehrinde düzenlenen müsabakalara 83 ülkeden 1384 sporcu katılım gösterdi. Takım müsabakalarında final yapma başarısı gösteren son Avrupa üçüncüsü Bayan Kata Milli Takımı ikinci oldu. Gizem Şahin, Rabia Küsmüş ve Dilara Bozan'dan oluşan milli katacılar, finalde karşılaştıkları Dünya şampiyonu Japonya'ya 5-0 mağlup oldu ve 2'incilik kürsüsüne çıktı. - DÜZCE