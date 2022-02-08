Düzce Üniversitesinde üretilen tıbbi "şitaki" mantarının ilk hasadı yapıldı

DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesinde (DÜ) üretimine ekim ayında başlanan, Uzak Doğu ülkelerinde tıp alanında tedavi edici özelliğiyle öne çıkan şitaki (shiitake) mantarının ilk hasadı gerçekleştirildi.

Hasat edilen tıbbi mantarlar, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) bünyesinde faaliyet gösteren üretim merkezine teslim edildi.

Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜTAGAM) Müdürü Süleyman Korkut, yaptığı açıklamada, DÜTAGAM'ın, Türkiye'de ve bölgede sınırlı sayıda tıbbi mantar üretimi gerçekleştiren araştırma merkezi ve laboratuvarlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

DÜTAGAM bünyesinde ilk önce mantar kompostu hazırlama laboratuvarı kurarak ürünün yetişmesi için gerekli ortamı hazırladıklarını anlatan Korkut, "Daha sonra mantar üretim laboratuvarı kurduk ve ekim ayında tıbbi mantarlardan şitakinin üretimine başladık. Düzce yöresinde ortaya çıkan başta fındık zürufu atıkları olmak üzere, kayın ve meşe talaşı atıkları gibi birçok atık üzerinde tıbbi ve yenilebilir mantar üretimini gerçekleştirdik." diye konuştu.