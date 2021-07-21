Düzce'de yoğun yağış nedeniyle dereler taştı, köy yolları ulaşıma kapandı
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Düzce'de yoğun yağış nedeniyle dereler taştı, köy yolları ulaşıma kapandı

Düzce'de yoğun yağış nedeniyle dereler taştı, köy yolları ulaşıma kapandı
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

DÜZCE'de aşırı yağış nedeniyle köylerde dereler taştı, bazı köylerde menfezlerin tıkanması sonucu su baskınları meydana geldi.

DÜZCE'de aşırı yağış nedeniyle köylerde dereler taştı, bazı köylerde menfezlerin tıkanması sonucu su baskınları meydana geldi. Uğur köyünde yaşanan su baskınlarını cep telefonuyla görüntüleyen Sait Dağtekin, "Düzce sel altında. Allah'ım sen arabamı koru, evimi koru" diyerek dua etti.

Düzce'de 4 gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, akşam saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı. Sağanak yağış nedeniyle Beyköy beldesine bağlı Uğur köyünde  derelerin suları yükseldi. Köydeki menfezlerin tıkanması sebebiyle dere suları köy yollarına taştı. Suyun beraberinde getirdiği toprak ve taşlar yolları kapladı. Taşkın sırasında derenin yanında bulunan bir ev ve otomobil de taşan sulardan zarar gördü. Su taşkını nedeniyle kapanan köy yolları, bölgeye yönlendirilen iş makineleriyle temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Su taşkınının şiddetlendiği anlar, köyde yaşayan Sait Dağtekin tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Dağtekin, görüntüleri çekerken, "Hakkınızı helal edin şu anda Düzce'de sel altındayız. Düzce sel altında. Allah'ım sen benim arabamı koru, evimi koru. Sen yardım et" diyerek dua etti.

Dere sularının şiddetinin azalmasının ardından taşkından etkilenen evini temizleyen Sait Dağtekin, evinin parkelerinin altının su dolduğunu arabasının farının gelen taşlar nedeniyle kırıldığını söyledi. 


Düzce'de yoğun yağış nedeniyle dereler taştı, köy yolları ulaşıma kapandı
Düzce'de yoğun yağış nedeniyle dereler taştı, köy yolları ulaşıma kapandı
Düzce'de yoğun yağış nedeniyle dereler taştı, köy yolları ulaşıma kapandı
Düzce'de yoğun yağış nedeniyle dereler taştı, köy yolları ulaşıma kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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