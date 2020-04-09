Düzce'de "Vefa Sağlık Birimi" 872 çağrıyı çözüme kavuşturdu Düzce Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Vefa Sağlık Birimi"nin 872 çağrıyı çözüme kavuşturduğunu bildirdi.

Düzce Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Vefa Sağlık Birimi"nin 872 çağrıyı çözüme kavuşturduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Vefa Sağlık Birimi"nin İçişleri Bakanlığınca koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler dahilinde il merkezinde Vali Zülkif Dağlı'nın koordinasyonunda hizmetlerine başladığı belirtildi.

Açıklamada, 112 Acil Çağrı numarası üzerinden taleplerini ileten 65 yaş üstü, 20 yaş altı ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, acil sağlık, ilaç ve evde sağlık talepleri "Vefa Sağlık Birimi" tarafından en kısa sürede değerlendirilerek yerine getirildiği vurgulanarak, "Bu kapsamda, 9 Nisan'dan itibaren 620 sağlık ve ilaç talebi ile 252 evde sağlık talebi olmak üzere toplamda 872 çağrı alınarak çözüme kavuşturmuştur. Koronavirüs, bütün gücünü temastan almaktadır. Toplum sağlığını korumak için devletimiz tarafından alınan kararlara uyalım. Mecbur kalmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Devletimiz her koşulda var gücüyle vatandaşlarımızın hizmetindedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA