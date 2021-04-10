DÜZCE'DE TEM YOLUNDA 12 ARAÇ ÇARPIŞTI 8 YARALI
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DÜZCE'DE TEM YOLUNDA 12 ARAÇ ÇARPIŞTI 8 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, TEM yolunda 12 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, TEM yolunda 12 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM yolu Kaynaşlı mevkiinde bulunan dinlenme tesislerinin önünde meydana geldi. Karla karışık yağmur nedeniyle araçlar ardı ardına çarpıştı. 1 TIR, 1 minibüs ve 10 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan 8 kişi Düzce'de bulunan hastanelere kaldırıldı. İstanbul istikametine giden araçlar yol kenarındaki tesise yönlendirilerek, buradan yola girmeleri sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ederken, soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'DE TEM YOLUNDA 12 ARAÇ ÇARPIŞTI 8 YARALI
DÜZCE'DE TEM YOLUNDA 12 ARAÇ ÇARPIŞTI 8 YARALI
DÜZCE'DE TEM YOLUNDA 12 ARAÇ ÇARPIŞTI 8 YARALI
DÜZCE'DE TEM YOLUNDA 12 ARAÇ ÇARPIŞTI 8 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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