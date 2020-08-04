Düzce'de ihracat arttı ithalat azaldı Düzce ilinde genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 31,0 arttı, ithalat yüzde 30,7 azaldı.

Düzce ilinde genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 31,0 arttı, ithalat yüzde 30,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,0 artarak 16 milyon 064 bin dolar, ithalat yüzde 30,7 azalarak 7 milyon 043 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE

Kaynak: İHA