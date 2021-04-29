Düzce'de 19 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına son verildi
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Düzce'de 19 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına son verildi

Düzce'de 19 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına son verildi
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 19 gün önce kaybolan kişi için başlatılan arama çalışmaları, neticeye ulaşılamadığı gerekçesiyle sonlandırıldı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 19 gün önce kaybolan kişi için başlatılan arama çalışmaları, neticeye ulaşılamadığı gerekçesiyle sonlandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşova'daki evinden 10 Nisan'da ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 60 yaşındaki Mustafa Alkan için yakınları emniyet güçlerine ihbarda bulundu.

Arama çalışması başlatan ekiplerin izine rastlamadığı Alkan'ın, Gümüşova ile Sakarya'nın Hendek ilçesi arasındaki dağlık alanda görüldüğü ihbarı üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Alkan'ı bulmak için AFAD, Düzce AFAD Gönüllüleri Derneği (AFGD), Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ve çeşitli gönüllü arama ekiplerince ormanlık alan ve dere yataklarında 19 gündür çalışma yürütüldü.

Drone ile de destek verilen arama çalışmaları, neticeye ulaşılamadığı için sonlandırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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