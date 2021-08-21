Düzce ASKF'de seçim süreci
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Düzce ASKF'de seçim süreci

Düzce ASKF'de seçim süreci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DÜZCE (İHA) – Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), 9 Eylül'de kongreye gidecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), 9 Eylül'de kongreye gidecek. Mevcut başkan Erdoğan Bıyık ve yönetimi kongreye tek liste halinde gidecek.

Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu seçime gidiyor. 9 Eylül'de yapılacak kongrede 86 kulüp ve 276 delege oy kullanacak. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez ve yapılan yönetim kurulu toplantısında kongreye mevcut başkan Erdoğan Bıyık ve yönetim kurulunun devam etmesi kararı alındı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Düzce ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık, " Korona virüs sebebi ile 2 yıldır oynanmayan ligler amatör spora büyük bir darbe vurdu. Ben ve arkadaşlarım 2 kat daha fazla çalışarak Düzce amatörünü daha yükseğe çıkartmak için çalışacağız. Genel Başkanımız Ali Düşmez'in tensipleri ile 9 Eylül'de yapılacak olan kongremizde tek liste ile seçime gidilecek. Yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte seçime gireceğiz. Şehrimize ve spor kulüplerimize hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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