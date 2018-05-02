Düzbağ'da Tünelin Sonuna Yaklaşıldı

Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımlarından Düzbağ İçme Suyu Projesi'nde çalışmalar son aşamaya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüyle ortaklaşa yürütülen ve kentin içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak proje kapsamında 3 bin 600 metre uzunluğunda ve 5,6 metre çapında açılacak tünelin tamamlanmasına 100 metre kaldı.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Düzbağ beldesinden doğan ve Fırat Nehri'nin bir kolu olan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e akıtacak proje kapsamında 135 kilometrelik mesafeden getirilecek su için isale hattı inşa ediliyor.

Bu hattın şehre doğal eğimle su temini sağlayabilmesi amacıyla tünel açma çalışmaları da hızlandı. 1 milyar liralık bütçeli projede, tünel açma çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, su yönetiminin bölge ve şehir için petrol ve altın kaynaklarının yönetimi kadar önemli olduğunu söyledi.

Düzbağ Projesi'nin bu anlamda "mühendislik harikası" olduğuna işaret eden Şahin, "Kentin kurtuluş günü olan 25 Aralık 2018'de bu kaynak suyunu, Gaziantep'e çevireceğiz." ifadelerini kullandı.