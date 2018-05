Düve İthalatına Karşı Yurt İçinden Temin Sözü

MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, başvuruları sona eren 250 Bin Düve Projesi'ne ilişkin, "Bu düveler yurt dışından getirilmesin. Birlik olarak gelecek yılın sonuna kadar 250 bin düveyi yurt içinden bulmayı taahhüt ediyorum." dedi.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, et ve süt üreticilerinin maliyetlerinin arttığını söyledi.

Enflasyonun yüksek olma sebebinin et ve süt üreticisi olmadığını belirten Özcan, "Şu anda üreticinin maliyetleri çok yüksek. Üretici çok para kazanma hırsıyla fiyatları yükselten bir konumda değil." diye konuştu.

Özcan, yem fiyatlarına son dönemde 4 kez zam geldiğine işaret ederek, bu zammın sebebinin üretici olmadığını ve üretici maliyetlerinin iyi araştırılması gerektiğini bildirdi.

Üreticinin yem ve mazot gibi maliyetlerinde özel indirimler yapılmasının sektöre iyi geleceğinin altını çizen Özcan, bu tür desteklerin et ve süt üreticisinin de çiftçinin de maliyetlerini düşüreceğini dile getirdi.

Özcan, ithalat yapılarak Türkiye'de et fiyatlarının düşürülmeyeceğini belirterek, "Biz üreterek et fiyatlarının üzerine gitmeliyiz. Üretim maliyetleri düşerse üretici para kazanır ve daha çok üretir. Hayvan ve et ithalatı devam ettiği sürece, verdiğimiz hayvancılık desteklemeleri yurt dışındaki üreticilere gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Maliyetlerin artmasının süt fiyatlarını da etkilediğini kaydeden Özcan, sütün pazarlanmasında da sorunlar bulunduğunu vurguladı.

Özcan, başvuruları sona eren 250 Bin Düve Projesi'ne ilişkin de "250 bin baş damızlık hayvan yurt dışından getirilirse Türkiye'de 500 bin hayvan kesilir. Bu düveler yurt dışından getirilmesin. Birlik olarak gelecek yılın sonuna kadar 250 bin baş düveyi yurt içinden bulmayı taahhüt ediyorum. İç sirkülasyonu sağlamamız lazım." ifadesini kullandı.

Köyden kente göçlerin et üretimini azalttığını belirten Özcan, göçün engellenmesi için köydeki yaşam kalitesinin artırılması gerektiğini bildirdi.