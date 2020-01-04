Dusko Tosic paylaştı, veda etti! Son dakika transfer haberleri

04.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:04

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Guangzhou R&F takımından ayrıldığını açıkladı. Tosic, Instagram hesabından Çin ekibinden ayrıldığını paylaştı.



"Her şey için teşekkürler" notuyla paylaşımda bulunan Sırp stoperin adı Süper Lig'den Antalyaspor ile anılıyor.



2018 yılında Guangzhou R&F'e tranfser olan Tosic, 2 sezon Çin'de futbol macerasını sürdürürken 29 maça çıktı ve 4 gol attı.