Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesini 3 yıl uzattı
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Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesini 3 yıl uzattı

Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesini 3 yıl uzattı
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Sezer Sezgin'in de katılımıyla Barış Spor Salonu'ndan imza töreni düzenlendi.

Törende Alimpijevic, görev süresini 2024 yılına kadar uzatan yeni sözleşmeyi imzaladı.

Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesini 3 yıl uzattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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