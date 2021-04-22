Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesini 3 yıl uzattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Sezer Sezgin'in de katılımıyla Barış Spor Salonu'ndan imza töreni düzenlendi.

Törende Alimpijevic, görev süresini 2024 yılına kadar uzatan yeni sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz