Dürzi Lider Canbolat'tan Lübnan'ın Yeni Kabinesine Tepki

Lübnan'da İlerlemeci Sosyalist Parti lideri Velid Canbolat, Suriye rejimine yakın bir ismin Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atanmasına sert tepki gösterdi.

Dürzi lider Canbolat, başkent Beyrut'ta parti yetkilileriyle görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Suriyeli mültecileri korumaya devam edeceğiz. Ayrıca rejim müttefiklerinin mültecileri işkence için Suriye'ye gönderme isteklerine yanaşmayacağız." dedi.

Hükümeti kurma konusunda Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Başbakan Saad el-Hariri'nin arasındaki mutabakata değinen Canbolat, "Yeni ittifak doğrultusunda Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına Suriye rejimi rengini taşıyan birinin atandığı görülüyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Avn'ın damadı ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in hükümetin eylem planı ve gelecek döneme ilişkin yaptığı planların, Lübnan'da 1975-1990 yıllarında yaşanan iç savaşı sonlandıran Taif Anlaşması'na zarar verebileceğine işaret eden Canbolat, bu konuyu ele almak için partisinden bir heyetin Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hariri ile önümüzdeki günlerde görüşeceğini aktardı.

Canbolat, Hariri'nin Taif Anlaşması'ndan vazgeçmesi halinde bunun ülkede bir krize yol açabileceğini dile getirerek, bu konuda Hariri'den bir yanıt alma temennisinde bulundu.

-Hariri'in yanıtı gecikmedi

Yanıt vermekte gecikmeyen Hariri, yaptığı yazılı açıklamada, anayasal konularda "kimseden ders almaya ihtiyaçları olmadığını" belirtti.

Hariri, "İlgili kimselerin, Başbakanlığın, Taif Anlaşması ve anayasanın kendisine verdiği yetkilere sahip çıkabileceğinin farkında olmaları faydalı olacak." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından 31 Ocak'ta Saad Hariri başkanlığındaki yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.

Dürzi lider Canbolat, yeni kabinedeki bazı isimlere ve özellikle de kendisine muhalif Dürzi Talal Arslan'a yakın duran Salih el-Garib'in Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atanmasına tepki gösteriyor.

Kaynak: AA