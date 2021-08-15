Durgunsu Kano Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu
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Durgunsu Kano Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu

Durgunsu Kano Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TÜRKİYE Kano Federasyonu ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren yarışmacılar kupalarını aldı.

TÜRKİYE Kano Federasyonu ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren yarışmacılar kupalarını aldı.

13 Ağustos'ta 1000 metre yarışları ile başlayan Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda, Cumartesi günü 500, Pazar günü ise 200 metre yarışlarına katılan sporcular kıyasıya kürek çekti. 12 şehirden 25 takım ve 212 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye giren yarışmacılara kupaları verildi.

Şampiyonada, büyük erkekler kategorisinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü birinci, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Köyceğiz Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Büyük kadınlar kategorisinde ise, Rize Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Adana Gençlik ve Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.

Durgunsu Kano Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu
Durgunsu Kano Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu
Durgunsu Kano Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu
Durgunsu Kano Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu
Durgunsu Kano Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu
Durgunsu Kano Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu
Durgunsu Kano Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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