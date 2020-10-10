Dünyanın en lüks yatlarından 'Lana', Bodrum'a demirledi
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Dünyanın en lüks yatlarından 'Lana', Bodrum'a demirledi

10.10.2020 15:00 | Son Güncelleme: 10.10.2020 15:06
Dünyanın en lüks yatlarından 'Lana', Bodrum'a demirledi

DÜNYANIN en lüks süper yatlar arasında gösterilen 'Lana' isimli yat, Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi.

DÜNYANIN en lüks süper yatlar arasında gösterilen 'Lana' isimli yat, Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi.

?Cayman Adaları bayraklı 'Lana' isimli süper yat, dün sabah Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası mevkiinde Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştı. Bu yıl denize indirilen 107 metre uzunluğa ve 16 metre genişliğe sahip olan yat, dünyanın en lüks süper yatları arasında gösteriliyor. İçerisinde çok sayıda misafir ve mürettebat kabini, jakuzi, spor salonu, plaj kulübü ve yüzme havuzu olan 3 katlı yatta, su sporları ekipmanları da bulunuyor.Yatın kiralık olduğu, ilçede birkaç gün kalacağı öğrenildi.


Dünyanın en lüks yatlarından 'Lana', Bodrum'a demirledi
Dünyanın en lüks yatlarından 'Lana', Bodrum'a demirledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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