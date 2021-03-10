Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi
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BBC

Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi

10.03.2021 14:02 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:06
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi

Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS (Quacquarelli Symonds) tarafından her yıl yayımlanan en iyi üniversiteler sıralamasına bu yıl ilk 500'e sadece Koç Üniversitesi girdi.

Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS (Quacquarelli Symonds) tarafından her yıl yayımlanan en iyi üniversiteler sıralamasına bu yıl ilk 500'e sadece Koç Üniversitesi girdi.

Koç Üniversitesi geçen yıla göre 14 sıra gerileyerek listede 465'inci olarak yer aldı.

İlk 1000'de ise Türkiye'den dokuz üniversite yer aldı.

Koç Üniversitesi'nin yanı sıra Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin geçen yıla kıyasla sıralamada gerilediği, diğer üniversitelerin de yerini koruduğu görüldü.

İlk sırada yine MIT var

Dünya sıralamasında birinciliği bu yıl da ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) aldı.

2004'ten bu yana yayımlanan sıralama altı kritere dayanıyor.

Sıralamada bu kriterlerin farklı ağırlık oranları var.

En fazla üniversite ABD'den

Listede en fazla üniversitesi bulunan ülkeler ABD ve İngiltere. İlk 1000'de ABD'den 153, İngiltere'den de 88 üniversite yer alıyor.

Avrupa'dan ise toplam 408 üniversite var. Bunu 277 üniversite ile Asya-Pasifik Bölgesi ve 177 üniversite ile ABD ile Kanada'dan oluşan Kuzey Amerika izliyor.

Listede Çin üniversitelerinin de yükselişte olduğu dikkat çekiyor. Sıralamaya bu yıl Çin'den 50'den fazla üniversite girdi.

Dünya genelinde 47 üniversitenin bu yıl ilk kez listeye girdiği belirtiliyor.

Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi
BBC
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