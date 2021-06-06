Dünyanın en güzel atleti olarak gösterilen Alica Schmidt, cesur spor kıyafetiyle ortalığı salladı
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Dünyanın en güzel atleti olarak gösterilen Alica Schmidt, cesur spor kıyafetiyle ortalığı salladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Birçok moda ve spor dergisi tarafından dünyanın en güzel atleti olarak gösterilen 22 yaşındaki Alica Schmidt, Instagram'da paylaştığı cesur spor kıyafetleriyle yine dikkatleri üzerine çekti. 1,7 milyon takipçisi olan başarılı sporcu, güzelliği ve fiziği nedeniyle konuşulmak istemediğini ifade ediyor ama paylaşımları tam tersini gösteriyor.

Dortmund takımına bir ara fitness antrenörlüğü yapan ünlü atlet Alica Schmidt, yine sosyal medyayı salladı. Cesur kısa şortu ile ayna karşısından paylaşım yapan 22 yaşındaki sporcu, dış basının da dikkatini çekti. 1,7 milyon takipçisi olan Alman atlet, yaklaşık bir senede takipçi sayısını 800 bin civarında yükseltti.

Dünyanın en güzel atleti olarak gösterilen Alica Schmidt, cesur spor kıyafetiyle ortalığı salladı
İşte o paylaşım

"BENİ SPORLA ANIN"

Dünyanın 'en seksi' atleti olarak gösterilen Schmidt, buna tepki göstermişti. 22 yaşındaki sporcu, "Aldığım bazı teklifler var ve bunlar hiç hoş değil. Mankenlik yapmak hoşuma gidiyor ama ben sporcuyum ve başka şeylerle anılmak istemiyorum"diye konuşmuştu.

Dünyanın en güzel atleti olarak gösterilen Alica Schmidt, cesur spor kıyafetiyle ortalığı salladı
Dünyanın en güzel atleti olarak gösterilen Alica Schmidt, cesur spor kıyafetiyle ortalığı salladı
Dünyanın en güzel atleti olarak gösterilen Alica Schmidt, cesur spor kıyafetiyle ortalığı salladı
Dünyanın en güzel atleti olarak gösterilen Alica Schmidt, cesur spor kıyafetiyle ortalığı salladı
Dünyanın en güzel atleti olarak gösterilen Alica Schmidt, cesur spor kıyafetiyle ortalığı salladı
Dünyanın en güzel atleti olarak gösterilen Alica Schmidt, cesur spor kıyafetiyle ortalığı salladı
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