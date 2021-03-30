Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti
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Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Alman ekibi Borussia Dortmund, birçok dergi tarafından 'dünyanın en güzel atleti' olarak seçilen Alicia Schmidt'i part time olarak fitness antrenörü kadrosuna dahil etti. Dortmund'un futbolcularının, Alicia ile çalışmaya başladıktan sonra performanslarının artması ise dikkat çekti. 21 yaşındaki atlet,

Ligde bir ara tökezleyen ve Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceği hakkında endişe yaratan Dortmund, çareyi dünyanın en güzel atleti Alicia Schmidt'i kadrosuna katarak buldu. 2017'de 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 bayrak yarışında gümüş, geçen yıl ise 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 bayrak yarışında bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çeken Schmidt, şimdi Dortmund'un futbolcularına yardımcı oluyor. Profesyonel sporcu olan Schmidt, yarı zamanlı olarak Alman ekibinde çalışıyor.

Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti

SPORLA ANILMAK İSTİYORUM

Manken dergilerinden ağırlıklı olarak teklif alan Schmidt, "Bana bazı yakıştırmaları neden yapıyorlar bilmiyorum ama ben profesyonel sporcuyum. İlk sırada benim için her zaman spor geliyor" diye konuştu. Başarılı bir şekilde spor kariyerini sürdüren 21 yaşındaki Alman sporcu, ilerleyen dönemde modelliğe daha fazla vakit ayırabileceğini söyledi.

Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti

SEVİLLA'YI ELEDİLER

Profesyonel sporcu olan Schmidt, yarı zamanlı olarak Alman ekibinde çalışıyor. Dortmund, Alicia ile çalıştıktan sonra Schalke, Bielefeld, Hertha Berlin'i mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yı elemeyi başardı.

Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti
Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti

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