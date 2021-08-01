Dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını Bakan Varank yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını Bakan Varank yaptı

Anadolu Ajansı / Semih Kır - Haberler | Güncel

Bakan Varank'ın tersanede incelemelerde bulunması Canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yapması Dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını Bakan Varank yaptı YALOVA (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Cemre Tersanesi'nde...

Bakan Varank'ın tersanede incelemelerde bulunması

Canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yapması Dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını Bakan Varank yaptı

YALOVA (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Cemre Tersanesi'nde üretilen dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yaptı.

Altınova ilçesindeki Altınova Doğal Ürünler Üretim Çarşısı temel atma töreninin ardından Cemre Tersanesi'ne geçen Bakan Varank, burada tersaneyi gezdi, çalışanlarla sohbet etti.

Varank, tersaneyi gezdiği sırada yapımı Norveç'e üretilen ve 2023'te teslim edilmesi planlanan dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yaptı.

Daha sonra Cemre Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gülcek, Bakan Varank ve beraberindekilere sunum yaptı.

Buradaki ziyaretin ardından Gürdesan Tersanesine geçen Varank, tersanedeki üretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını Bakan Varank yaptı
Dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını Bakan Varank yaptı
Dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını Bakan Varank yaptı
Dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını Bakan Varank yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Kır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Murat Boz Seda Sayan Yusuf Güney
Spor Eda Erdem Serdar Aziz Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını Bakan Varank yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 15:05:04. #1.15#

title