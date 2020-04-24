Dünyada ilk defa çevrimiçi duruşma esaslarını yayınladı Hukuk Akademisi ve İstanbul Tahkim Derneği tarafından gerçekleştirilen online canlı yayında konuşan İstanbul Tahkim Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, dünyada ilk defa kendilerinin çevrimçi duruşma esaslarını yayınladığını belirtti.

Hukuk Akademisi ve İstanbul Tahkim Derneği tarafından gerçekleştirilen online canlı yayında konuşan İstanbul Tahkim Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, dünyada ilk defa kendilerinin çevrimçi duruşma esaslarını yayınladığını belirtti. Kaynak: Dunya.com