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Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu: Almaya devam edeceğim

Yatırımcıların güvenli liman olarak nitelendirdiği altın, yükselişine ara vermeden devam ederken rekor üstüne rekor kırıyor. Birçok kişi bu yükselişin nereye kadar devam edeceğini merak ederken dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu geldi. Mobius, "Altın almaya devam edeceğim çünkü yükselişte ve iyi gidiyor" dedi.

Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu: Almaya devam edeceğim
24.07.2020 13:30 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:36

Koronavirüse karşı yüzde 100 etkili bir aşının henüz kullanıma geçmemiş olması, ABD ve Çin arasındaki politik gerginliklerin de etkisiyle altın rekor üstüne rekor kırıyor. Ons fiyatı 1900 dolara yaklaşırken gram altın 418 TL'yle rekor kırdı. Vatandaş altına yönelirken düğünlerde 'yarım gram' veya nakit para takmayı düşünenlerin sayısı gittikçe artıyor.

9 YILIN ARDINDAN HAFTALIK BAZDA EN UZUN YÜKSELİŞ

Dolardaki düşüş ve koronavirüsün ekonomik etkileri nedeniyle piyasaya para süren yardım paketlerinin enflasyona yol açacağı beklentisi altının yükselmesine neden oluyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0,1 yükselerek 1.889,24 dolar seviyesine yükseldi. Altın fiyatları Perşembe günü 2011 yılı Eylül ayından bu yana en yüksek seviye olan 1.897,16 dolar seviyesini görmüştü. Altın hafta başından beri %4'ten fazla değer kazanırken, 2011 sonundan bu yana haftalık bazda en uzun kesintisiz yükselişi kaydetmeye hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu: Almaya devam edeceğim

MOBİUS: ALTIN ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius ise Bloomberg'e verdiği röportajda altın almaya devam edeceğini söyledi. Mobius, "Altın almaya devam edeceğim çünkü yükselişte ve iyi gidiyor" açıklamasında bulundu. Mobius sözlerine şöyle devam etti: Faizler sıfır olduğu zaman altın çekici oluyor çünkü altınınız olduğu zaman faizler hakkında endişelenmiyorsunuz. Piyasalarda belirsizlik zamanında altının yükseldiğini görüyorsunuz.

Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu: Almaya devam edeceğim
Mark Mobius

MARK MOBİUS KİMDİR?

1936 doğumlu ABD vatandaşı Mark Mobius gelişmekte olan ülkelere yaptığı yatırımla tanınan bir isim. Zaman zaman Türkiye'yi de ziyaret eden ünlü fon yöneticisi Dünya Bankası'nda da çeşitli görevler almıştı. Mobius 2011 yılında Bloomberg tarafından 'dünyanın en güçlü 50 finans ismi' arasında gösterildi. Küresel ekonomiye ilişkin çok sayıda kitabı olan isim kişisel internet sitesi üzerinden değerlendirmeler de kaleme alıyor.

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