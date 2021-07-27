Dünyaca ünlü meyve Avrupa'ya gitmeye hazırlanırken dökülmeye başladı
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Dünyaca ünlü meyve Avrupa'ya gitmeye hazırlanırken dökülmeye başladı

Dünyaca ünlü meyve Avrupa'ya gitmeye hazırlanırken dökülmeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'nın dünyaca ünlü meyvesi siyah incir tam olgunlaşmaya başlayacağı dönemde bir anda dökülmeye başladı.

Bursa'nın dünyaca ünlü meyvesi siyah incir tam olgunlaşmaya başlayacağı dönemde bir anda dökülmeye başladı. Üreticiler gözü gibi baktıkları meyvelerin dökülmesini endişeyle izliyor.

Dünyaca ünlü Bursa siyah inciri bu yıl sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı dökülmeye başladı. Dünyada Sadece Bursa'nın 40 köyünde yetişen nadide meyve tam bir şifa deposu. Hiç kimyasal ilaç atılmadan doğal olarak yetiştirilen meyveyi İngiltere Veliahdı William'ın eşi Cambridge düşesi Kate'in hamilelik döneminde sabah bulantılarında yediği bilgisi gelmişti.

Dünyanın pek çok ülkesine Bursa'dan ihraç edilen siyah incir hasadına günler kala bir anda dökülmeye başladı. Ağaçların dallarında bulunan incirlerin yarısı kararıp dökülmeye başladı. Büyük çoğunluğu yurt dışına ihraç olan siyah incir önemli ihracat kalemleri arasında yer alıyor

Geçtiğimiz yıl siyah incirin kilosu ortalama 14 liradan satılmıştı. Üreticiden kilosu 14 liraya alınan siyah incir Avrupa'da market raflarında tanesi 1 Euro'dan satılıyor. Bu yıl siyah incirde yüzde 50 oranında rekolte kaybı bekleniyor.

Siyah incir fiyatlarının altınla yarışacağı ifade edilirken, gözü gibi baktıkları incirlerin tam olgunlaşmaya başlayacakken dökülmesini üzüntüyle izleyen üreticiler bu durumun incelenmesi çağrısında bulundu.

Mudanya ilçesi Yörükali köyündeki incir bahçesinde açıklama yapan Halil Tetik, "Siyah incir dünyada sadece Bursa'nın 40 köyünde yetişiyor. Bu nadide meyve İngiltere Veliahdı William'ın eşi Cambridge düşesi Kate'in hamilelik döneminde mide bulantılarına iyi gelmesi için tüketmesiyle ünlendi. Avrupa'da ve dünyanın bir çok ülkesinde market raflarında taneyle satılıyor. Bu yıl nadide bu meyve hasadına günler kala dökülmeye başladı. Ağaçların dallarında bulunan incirlerin yarısı kararıp döküldü. Ağaçlarda bu yıl yüzde 50 rekolte kaybı oluştu. Bir yıl boyunca baktığı ürünlerini hasat etmeye hazırlanan üreticiler şimdi ne yapacağını düşünüyor. Bu incirlerin bir anda neden döküldüğünü yetkililerin incelemesini istiyor. Biz üreticiler olarak bu durumu sert geçen kış şartlarına bağlıyoruz. Bu yıl rekolte az olduğu ve Avrupa'dan talep fazla olduğu için geçen yıla oranla fiyatın iki kat olacağını düşünüyoruz" dedi. - BURSA

Dünyaca ünlü meyve Avrupa'ya gitmeye hazırlanırken dökülmeye başladı
Dünyaca ünlü meyve Avrupa'ya gitmeye hazırlanırken dökülmeye başladı
Dünyaca ünlü meyve Avrupa'ya gitmeye hazırlanırken dökülmeye başladı
Dünyaca ünlü meyve Avrupa'ya gitmeye hazırlanırken dökülmeye başladı
Dünyaca ünlü meyve Avrupa'ya gitmeye hazırlanırken dökülmeye başladı
Dünyaca ünlü meyve Avrupa'ya gitmeye hazırlanırken dökülmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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