Dünyaca ünlü futbolcu Diego Godin, Beşiktaş'tan teklif aldığını duyurdu
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Dünyaca ünlü futbolcu Diego Godin, Beşiktaş'tan teklif aldığını duyurdu

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Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ın stoper hedeflerinden biri olan Diego Godin, transferle ilgili açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki savunmacı Godin, "Cagliari Başkanı Rusya'dan ve Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifi olduğunu söyledi" diye konuştu.

Cagliari ile 1 yıl daha kontratı olan 35 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu futbolcu, Beşiktaş'ın kendisi için teklif yaptığını doğruladı.

RUSYA VE TÜRKİYE

Cagliari Başkanı ile konuştuğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, "Gelecek hafta sezon öncesi çalışmaları için kampa katılacağım. Başkan, ekonomik olarak büyük zorluklar yaşandığını ve her oyuncunun ayrılabileceğini söyledi. 2-3 hafta Rusya'dan bir teklif aldılar, ardından da Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifi olmuş" diye konuştu.

Dünyaca ünlü futbolcu Diego Godin, Beşiktaş'tan teklif aldığını duyurdu

"BENİMLE GÖRÜŞÜLMEDİ"

Henüz kendisiyle bir görüşme yapılmadığını da kaydeden Godin, "Henüz benimle kimse görüşmedi, doğrudan teklif almadım. Şimdilik aklımda Cagliari var" dedi.

1 SEZON DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Geçen sezon başında Inter'den Cagliari'ye transfer olan ve mukavelesi 2023'te bitecek olan Godin, 28 lig maçında 1 kez ağları sarstı.

Dünyaca ünlü futbolcu Diego Godin, Beşiktaş'tan teklif aldığını duyurdu
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