Dünyaca ünlü Fransız markası Hermes'ten çalışanlarına 'sözleşme' dayatması

Fransız lüks giyim markası Hermes'te çalışan bir grup işçi, İstanbul Çalışma Müdürlüğü'ne müracaat ederek Hermes Türkiye Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine itibarsızlaştırma tehdidi ile mobbing uygulanarak işten çıkarmak için zorla boş İkale Sözleşmesi imzalatıldığı konusunda şikayette bulundu.

İslam ve Türkiye karşıtı açıklamalar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren yayınların yoğunlaştığı Fransa ve Fransız malları için boykot çağrısı gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yaptığı boykot çağrısının ardından gözler Fransız markalarına çevrilmişti.

Habertürk'ün haberine göre, Fransız markalarından dünyaca ünlü lüks marka Hermes'e İstanbul mağazalarına işçi kıyımı yaptığı suçlaması geldi. Hermes'te çalışan bir grup işçi İstanbul Çalışma Müdürlüğüne müracaat ederek Hermes Türkiye Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine itibarsızlaştırma tehdidi ile mobbing uygulanarak işten çıkarmak için zorla boş İkale Sözleşmesi imzalatıldığı konusunda şikayette bulundu.

ZORLA İKALE SÖZLEŞMESİ İMZALATMAK İSTEDİLER

Pandemi döneminde kendilerine zorla boş sözleşme imzalatıldığını belirten işçiler İkale Sözleşmesi ile işten çıkarılmaya çalışıldıklarını Çalışma Bakanlığı'nın bölge müdürlüğü vasıtasıyla olaya müdahil olması ve haklarını koruması çağrısında bulundu. Müracaat dilekçesine göre çalışanlar; Hermes işvereninin Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık kararıyla Kovid nedeniyle getirilen işten çıkarma yasağını hileli bir yolla aşmaya çalıştığını belirtti. Hermes'in çalışanlarla karşılıklı anlaşmış görüntüsü vererek İkale Sözleşmesi imzalatmaya çalışıldığı belirtilen dilekçede işçilere soruşturma ve itibarsızlaştırma tehdidi ile baskı (Mobbing) yaparak işten çıkış belgeleri imzalatıldığı kaydedildi.

''YASAL HAKKIMIZI İSTİYORUZ''

Dünya çapında ünlü olan Hermes mağazasının mobbing'e başvurarak işçi çıkarma yasağının etrafından dolandığını belirten işçiler, tepki çeken bu girişimin bir süredir devam ettiğine dikkat çekti. Sistematik baskı altında olduklarını belirten Hermes işçileri yetkililere "bize sahip çıkın, yasal haklarımızı haklarımızı koruyun" çağrısı yaptı.

DÜNYA SENDİKALARINA YAZI

İşçilerin iddiası üzerine üzerine TÜRK-İŞ de devreye girdi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, sendikanın hukukçularına talimat verdi. Yapılan inceleme sonucunda Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'na (ETUC) ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'na (ITUC) birer yazı gönderilmesine karar verildi.

Habertürk'e konuşan Türk-İş Başkanı Atalay, "Hukukçularımız, işçilerle görüştüler. Fransa sendikalarına yazı yazacağız. Aynı zamanda; ETUC'a ve ITUC'a birer yazı yollayacağız. Bu çatı sendikalarda; Avrupa'da 240 milyon üyemiz var. Dünya markası olan bu firmanın işçilere davranışı kabul edilemez. Fransa, sendikalaşmada, işçi haklarında en önde giden ülkelerden biri. Kimsenin işçilere böyle davranmaya hakkı yok da bu firmanın ülkesindeki sendikal hakların gelişmişliği bakımından hiç hakkı yok. İşçilerimize köle gibi davranamazlar. Burada mobbing uygulandığını görüyoruz. Bunu kabul edemeyiz..."