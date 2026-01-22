Haberler

Zelenskiy ile Trump, Davos'ta görüştü

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Davos'ta bir araya gelerek verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Hava savunma sistemleri üzerine görüşmeler yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, toplantıyı 'verimli ve kapsamlı' olarak nitelendirerek, iki ülke ekiplerinin çalışmalarını ele aldıklarını ve neredeyse her gün iletişim halinde olduklarını söyledi.

Ukrayna için hava savunma sistemleri hakkında da konuştuklarını dile getiren Zelenskiy, "Başkan Trump ile yaptığımız önceki görüşme, gökyüzümüzün korunmasını güçlendirmeye yardımcı olmuştu. Umuyorum ki bu sefer de bunu daha da pekiştireceğiz. Önceki hava savunma füzesi paketi için kendisine teşekkür ettim ve ek bir paket daha talep ettim. Bu, hayatları korumak, dayanıklılığımız ve ortak diplomatik çabalarımız için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
