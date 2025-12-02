Zelenskiy ve Macron Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanmasına ilişkin, "Ülkelerin tutumları ne kadar uyuşursa, barış o kadar kesin ve kalıcı olacaktır. Bu yalnızca Ukrayna'ya bağlı değil. Avrupa'daki ortak tutumumuza, ABD'nin tutumuna bağlı" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi. Macron, Ukrayna ile barış için çabaladıklarını belirterek, Rusya'nın son günlerde Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadı. ABD'nin barışın sağlanması için gösterdiği çabayı memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Macron, "ABD'nin ara bulucu rolünü üstlendiği bir durumdayız ve Başkan Donald Trump yönetimindeki Amerikan ekibinin yürüttüğü çalışmaları takdirle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda Ukrayna'ya destek veren Gönüllüler Koalisyonu ve ABD arasında görüşmeler yapılacağını açıklayan Macron, bu görüşmelerde Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerine Amerikalıların katkısının ne olacağının ele alınacağını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenskiy ise başta Macron olmak üzere Avrupalı liderlere Ukrayna'ya destek konusunda gösterdikleri çabaları nedeniyle teşekkür etti. Zelenskiy, "Bugün herkes barış ve güvenliği tesis etmek için sadece aktif olarak değil, aynı zamanda dürüst şekilde çalışırsa, Ukrayna için, Avrupa için ama aynı zamanda eminim ki Amerika ve demokratik dünyanın uzun vadeli çıkarları için gerekli olanı yapmayı başaracağız" diye konuştu.

Rusya'nın başlattığı ve sürdürdüğü savaşı yine Rusya'nın sonlandırması gerektiğini aktaran Zelenskiy, bu ülkenin üçüncü kez Ukrayna'ya saldırmaması için 'sağlam güvenlik garantilerine' ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Zelenskiy barışın sağlanmasının yalnızca Ukrayna'ya bağlı olmadığının altını çizerek, "Ülkelerin tutumları ne kadar uyuşursa, barış o kadar kesin ve kalıcı olacaktır. Bu yalnızca Ukrayna'ya bağlı değil. Avrupa'daki ortak tutumumuza, ABD'nin tutumuna bağlı" açıklamasında bulundu.