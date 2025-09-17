Zelenskiy: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Yıllık Maliyeti 120 Milyar Dolar

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın Ukrayna için yıllık maliyetinin 120 milyar dolar olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'e resmi bir ziyaret gerçekleştiren Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy toplantıda, "Partnerlerimizden, NATO'nun Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) programı için 2 milyar dolardan fazla yardım aldık. Ekim ayında ilave bir fon alacağız ve sanırım 3,5 hatta 3,6 milyar dolar olacak" ifadelerini kullandı.

NATO'nun öncülüğündeki PURL mekanizması çerçevesinde teslim alınacak ABD üretimi silahlara değinen Zelenskiy, "Bu pakette kesinlikle Patriot füzeleri ve Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) sistemi için füzeler bulunacak" dedi.

Zelenskiy açıklamasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Ukrayna için yıllık maliyetinin 120 milyar dolar olduğunu da vurgulayarak, 2026 yılı için savunma bütçesi denkleştirmenin zorluğunun altını çizdi. Zelenskiy, "Ukrayna'nın bütçesi 60 milyar doları karşılıyor. Önümüzdeki yıl için bir 60 milyar dolara daha ihtiyacımız olacak, umarım bu savaşı bitireceğiz. 'A planı' bu savaşı sonlandırmak, 'B planı' ise 120 milyar dolar bulmak ve bu gerçekten büyük bir zorluk" diye konuştu.

AP Başkanı Metsola ise Rusya'nın saldırılarının şiddetini artırdığını söyleyerek, "Geçen hafta Kiev'deki hükümet binasını ve ABD delegasyonu binasını hedef aldılar. Ayrıca Rus insansız hava araçları, Polonya ve Romanya hava sahasını ihlal etti. Rus emperyalizmi ve saldırganlığının bedelini, masum insanlar, masum Ukraynalılar ödemeye devam ediyor. Fakat buradan vereceğim mesaj şu: Sizi Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği destekten asla vazgeçmeyeceği konusunda temin ederim" değerlendirmesinde bulundu.

Metsola, Avrupa Birliği'nin (AB) ayrıca güçlü yaptırımlar yoluyla Rusya'nın savaş kabiliyetini zayıflatmaya devam edeceğini ve 19'uncu yaptırım paketi üzerindeki çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Metsola, AB'nin Rus petrolü kullanımına tamamen son vermeyi hedeflediğini de bildirdi.