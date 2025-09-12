Haberler

Zelenskiy, İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile Kiev'de bir araya gelerek Ukrayna'ya verilen desteğin önemini vurguladı. Görüşmede güvenlik garantileri ve ek savunma desteği gibi konular masaya yatırıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ın Kiev'e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ziyaretin Ukrayna'ya verilen desteğin güçlü bir göstergesi olduğunu belirten Zelenskiy, Cooper ile kritik konuları ele aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, görüşmede 'Gönüllüler Koalisyonu' kapsamındaki sonraki adımlar, Ukrayna ordusunun güçlendirilmesine yönelik güvenlik garantileri, ek savunma desteği, Ukrayna'da tasarlanan önleyici insansız hava araçlarının İngiltere'de üretilmesine ilişkin anlaşmanın uygulanması, hava savunmasının güçlendirilmesi ve uzun menzilli kabiliyetler üzerine ayrıntılı istişareler yapıldığını aktardı.

İngiltere'nin Rusya'ya yönelik açıkladığı yeni yaptırım paketine de değinen Zelenskiy, bu adımın önemine vurgu yaparak, "Rusya'nın savaş makinesinin nihayetinde durdurulabilmesi için bu baskının sürekli artırılması hayati öneme sahiptir" dedi.

Zelenskiy, kışa hazırlık amacıyla ayrılan 142 milyon sterlinlik mali destek için de Londra yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
