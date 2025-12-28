Zelenskiy: Bizim için tek öncelik savaşı sona erdirmek

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesinin kendileri için en öncelikli konu olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için barış planı üzerinde görüşmeler yapılacağını belirtti. Ukrayna ve Ukrayna halkı için kırmızı çizgiler olduğunu kaydeden Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Zaporijya Nükleer Güç Santralı'nın kendileri için hassas konular olduğunu aktardı. Zelenskiy, "Üzerinde anlaşamadığımız maddelerin en aza indirilmesi için çalışmalıyız" dedi.

Seçimler olması durumunda ülke genelinde ateşkesin sağlanması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, önce ABD'nin önerdiği ve sonra Avrupalı müttefikler ile üzerinde değişiklikler yaptıkları 20 maddelik barış planı için 'bazı tavizler' verdiklerini dile getirdi. Zelenskiy, "Ukrayna bu savaşı durdurmak için elinden geleni yapıyor. Bizim için en önemli öncelik, hatta tek öncelik savaşı sona erdirmektir. Bizim için öncelik barıştır" açıklamasında bulundu.

Zelenskiy, ülkesinin savaştan sonra toparlanması için 2040 yılına kadar olan sürece ilişkin ABD ile ortak bir yatırım fonu oluşturmak istediklerine dikkat çekti. Zelenskiy, "Yeniden yapılanma için yaklaşık 700 ile 800 milyar dolara ihtiyacımız olduğunu tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.