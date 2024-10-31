Zelenski: ABD’den alınan askeri yardımın sadece yüzde 10’unu alabildik

UKRAYNA Devlet Başkanı Zelenski, ABD Kongresi tarafından bu yıl onaylanan askeri yardımlardan yüzde 10'unu alabildiklerini söyledi.

Zelenski, ülkesine sağlanan askeri yardımlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Ukrayna'nın savaşta yaşadığı sıkıntılar ve kış aylarında yaşanacak zorlukları anlatan Zelenski, ABD'den ülkesine sağlanan askeri desteğe ilişkin, "İşini yapıyorsun. Rezervlere, özel birliklere, ekipmanlara güveniyorsun ve çoktan oylanan paketin yüzde 10'unu alıyorsan bu komik değil" dedi.

Zelenski, gecikmenin bütçeyle ilgili olmadığını, bürokrasi, lojistik, fikir ve şüphe gibi nedenlerden kaynaklandığını belirtti.