Yunanistan'da fabrika yangını: 3 ölü

Yunanistan'da fabrika yangını: 3 ölü
Güncelleme:
Trikala kenti yakınlarındaki bir gıda fabrikasında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayıp. Yetkililer, yangının nedenini araştırıyor.

YUNANİSTAN'ın Trikala kenti yakınlarında bir fabrikada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın Trikala kenti yakınlarındaki bir gıda fabrikasında bu sabaha karşı yangın çıktığı bildirildi. Yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
