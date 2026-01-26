Yunanistan'da fabrika yangını: 3 ölü
Trikala kenti yakınlarındaki bir gıda fabrikasında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayıp. Yetkililer, yangının nedenini araştırıyor.
YUNANİSTAN'ın Trikala kenti yakınlarında bir fabrikada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.
Yunanistan'ın Trikala kenti yakınlarındaki bir gıda fabrikasında bu sabaha karşı yangın çıktığı bildirildi. Yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya