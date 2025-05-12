Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı

Yunanistan hükümeti, Batı Trakya'daki Türkiye sınırına iç göçü arttırmak istedi. Yapılan plana göre; Meriç (Evros) bölgesindeki Kumçiftliği (Orestiada), Sofulu (Sufli) ve Dimetoka (Didimotiho) belediyelerinin kırsal kesimine vatandaşlar yerleştirilecekti. Amaç ise bu bölgelerdeki nüfusün azalmasını durdurmak ve demografik yapıyı güçlendirmekti.

HALK TARAFINDAN İLGİ GÖRMEDİ

Hatta hükümet buraya yerleşecek vatandaşlarına 10 bin Euro para yardımında bulunacağını da açıkladı. Ancak bu fikir halk tarafından ilgi görmedi. Sözcü gazetesinden Yaşar Anter'in haberine göre Kumçiftliği Belediye Başkanı Diamantis Papadopulos, programın başlangıçta bir miktar ilgi çektiğini ancak bu ilginin zamanla azaldığını ifade etti.

"BU SİHİRLİ BİR ÇÖZÜM DEĞİL"

Çoğu başvuranın bölge kökenli aileler olduğunu ve geri dönme olasılıklarını değerlendirdiklerini belirten Papadopulos, "Bu sihirli bir çözüm değil, önemli kalkınma politikalarıyla desteklenmesi gereken tamamlayıcı bir araçtır" dedi.

"İŞ YOKSA KİMSE 10 BİN EURO İÇİN GELMEZ"

Sofulu Belediye Başkanı Panagiotis Kalakikos da benzer görüşleri dile getirdi: "Eğer iş yoksa, kimse 10 bin Euro için gelmez. Yatırım, vergi teşvikleri ve istihdamın güçlendirilmesini içeren bir destek planını şart."