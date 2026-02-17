Yıllardır biriktirdiği 20 külçe altını yanlışlıkla çöpe attı

İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde yaşayan 57 yaşındaki bir adam, yıllar içinde biriktirdiği 20 külçe altını yanlışlıkla çöpe attı. Altınların toplam değeri yaklaşık 120 000 euro (140 000 dolar) olarak hesaplandı.

TENEKE KUTUDA SAKLIYORDU

Adam, Torre Lapillo'daki evinde altınlarını bir teneke kutuda saklıyordu. Çöp çıkarmaya hazırlanırken kutunun içindeki değerli metallerden habersizce onu da çöp torbasına koydu ve belediye çöp toplama görevlilerine verdi. Ertesi gün hatasını fark eden adam, bölgedeki Carabinieri (İtalya jandarma polis) karakoluna giderek durumu bildirdi.

SAHİBİNE İADE EDİLDİ

Polis, güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyerek olayın doğruluğunu teyit etti ve çöp kamyonunun rotasını takip etti. Söz konusu çöpün götürüldüğü yerel çöplük alanında saatler süren arama sonucunda teneke kutu bulundu. Kutunun dışı çöplerle zarar görmüş olsa da içindeki 20 altın külçesi sağlam şekilde tespit edildi. Değerli metaller sahibine iade edildi.

"ŞAŞIRTICI AMA ŞANSLI BİR KURTULUŞ"

Yerel basında yer alan haberlere göre olay, hem komşular hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından "şaşırtıcı ama şanslı bir kurtuluş" olarak yorumlandı. Yetkililer, benzer durumlarda zamanında ihbar ve koordinasyonun kayıp eşyaların bulunmasında belirleyici rol oynadığını vurguladı.