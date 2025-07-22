Vize alacakları üzecek haber! Göçmen olmayan herkesi kapsıyor

Trump yönetimininyürürlüğe sunduğu yeni yasa kapsamında uluslararasıziyaretçilerden mevcut vize ücretine ek olarak en az 250 dolar yeni bir 'vize bütünlük ücreti' ödemesini zorunlu kılacak.

Söz konusu ücret geçici amaçlarla ABD'ye seyahat eden ve göçmen olmayan vize sahiplerini kapsıyor. Ayrıca Avustralya ve Avrupa ülkelerinden gelen ve 90 günden kısa süreyle ziyaretçilerde uygulamadan muaf tutulacak.

Geri ödeme süreci ile ilgili süreç netlik kazanmazkenvize koşullarına uygun şekilde seyahatini tamamlayanlar ödemelerini geri alabilecek.

Hedef sınır güvenliği

Konuya dair açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı temel hedefin vize ihlallerini azaltmak ve sınır güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etti.

Ödeme detaylarına dair bilgi veren İç Güvenlik Bakanlığı ise uygulamanın detaylarının kurumlar arası koordinasyonla netleşeceğini söyledi.