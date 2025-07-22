Vize alacakları üzecek haber! Göçmen olmayan herkesi kapsıyor

Vize alacakları üzecek haber! Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın zamanda yürürlüğe koyduğu yeni yasa kapsamında yer alan hükme göre uluslararası ziyaretçilerinin mevcut vize ücretlerine 250 dolar tutarında ücret talep edilecek.

Trump yönetimininyürürlüğe sunduğu yeni yasa kapsamında uluslararasıziyaretçilerden mevcut vize ücretine ek olarak en az 250 dolar yeni bir 'vize bütünlük ücreti' ödemesini zorunlu kılacak.

Söz konusu ücret geçici amaçlarla ABD'ye seyahat eden ve göçmen olmayan vize sahiplerini kapsıyor. Ayrıca Avustralya ve Avrupa ülkelerinden gelen ve 90 günden kısa süreyle ziyaretçilerde uygulamadan muaf tutulacak.

Geri ödeme süreci ile ilgili süreç netlik kazanmazkenvize koşullarına uygun şekilde seyahatini tamamlayanlar ödemelerini geri alabilecek.

Hedef sınır güvenliği

Konuya dair açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı temel hedefin vize ihlallerini azaltmak ve sınır güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etti.

Ödeme detaylarına dair bilgi veren İç Güvenlik Bakanlığı ise uygulamanın detaylarının kurumlar arası koordinasyonla netleşeceğini söyledi.

Haberler.com / Esra Açıkyıldız - Dünya
Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sebze bahçesine giden kadının cansız bedeni bulundu

Sebze bahçesine giden kadının acı sonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.