Vize alacakları üzecek haber! Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın zamanda yürürlüğe koyduğu yeni yasa kapsamında yer alan hükme göre uluslararası ziyaretçilerinin mevcut vize ücretlerine 250 dolar tutarında ücret talep edilecek.
Trump yönetimininyürürlüğe sunduğu yeni yasa kapsamında uluslararasıziyaretçilerden mevcut vize ücretine ek olarak en az 250 dolar yeni bir 'vize bütünlük ücreti' ödemesini zorunlu kılacak.
Söz konusu ücret geçici amaçlarla ABD'ye seyahat eden ve göçmen olmayan vize sahiplerini kapsıyor. Ayrıca Avustralya ve Avrupa ülkelerinden gelen ve 90 günden kısa süreyle ziyaretçilerde uygulamadan muaf tutulacak.
Geri ödeme süreci ile ilgili süreç netlik kazanmazkenvize koşullarına uygun şekilde seyahatini tamamlayanlar ödemelerini geri alabilecek.
Hedef sınır güvenliği
Konuya dair açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı temel hedefin vize ihlallerini azaltmak ve sınır güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etti.
Ödeme detaylarına dair bilgi veren İç Güvenlik Bakanlığı ise uygulamanın detaylarının kurumlar arası koordinasyonla netleşeceğini söyledi.