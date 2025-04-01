Ünlü Sanatçıların Konserleri İptal Oluyor

Muse ve Robbie Williams'ın aralarında bulunduğu ünlü grup ve sanatçıları bu yıl Türkiye'ye getirmeye hazırlanan organizasyon şirketin sahibi, sosyal medya paylaşımının yarattığı tartışma sonrası tüm projelerden çekildiklerini duyurdu.

DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan, çekilme kararına dair son paylaşımda "barışçıl protestoları" hedef almadığını savundu.

Çekilme kararı öncesi, Williams'ın ve Muse grubunun sosyal medya hesaplarına, organizatörü şikayet eden çok sayıda paylaşım yapıldı.

Williams'ın 7 Ekim'de Yenikapı'da vereceği konserin biletleri 4.000 TL ile 10.000 TL arasında değişiyordu ve satışa çıkmıştı.

Muse'un 11 Haziran'da yine Yenikapı festival alanındaki konserinin biletlerininse 3 Nisan'da satışa çıkacağı açıklanmıştı.

Williams konseri için bilet bedeli iadelerine dair bir açıklama yapılmadı.

Muse grubu ve Robbie Williams henüz bir açıklama yapmadı.

BBC Türkçe, iptal ile ilgili Williams'ın menajerine ulaştı ancak henüz yanıt alamadı.

'Vatan haini' paylaşımı

Boykot çağrıları DBL Entertainment isimli şirketin sahibi Abdülkadir Özkan'ın X hesabında yaptığı paylaşımla başladı.

CHP'nin boykot listesinde yer alana Espresso Lab'in Maltepe'deki şubesinde çıkan kavgaya yapılan bir yorumu alıntılayan Özkan, "Bu açık ve net sermaye düşmanlığıdır. Vatan hainliğidir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kavgada, kahvecinin içerisindekiler ve dışarıdakiler arasında karşılıklı sandalerin fırlatıldığı bir arbede yaşanmıştı.

Özkan gelen tepki ve konserlerine yönelik boykot çağrıları sonrası X hesabını bir süre kapattı.

Hesabını geri açtığındaysa, protestolara karşı olmadığını, "kötü niyetli bir kaç provokatörü" hedef aldığını savundu.

Özkan, "Yanlış anlaşılmadan ötürü derin bir üzüntü içindeyim" ifadelerini de kullandı.

Şirketin konser takviminde yer alan Ane Brun da, çağrılar sonrası "harekete geçeceğini" ifade ettiği bir paylaşım yaptı.

Norveçli sanatçı daha sonra Instagram hesabından, Ekim ayındaki konseri iptal ettini duyurdu.

CHP lideri Özgür Özel, "tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız" diyerek bazı markalara karşı boykot çağrısı yapmıştı.

Özel, iktidara yakın olan medya dahil bazı şirketlere seslenerek, "Ya tarafsız olun, ya bundan sonra karşı tarafınızdayız" demişti.