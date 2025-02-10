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Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

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Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir bir süredir tedavi gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki hastanede yaşamını yitirdi. Nadir, dünyanın önde gelen dev şirketlerinden Pollypeck'in başkanı ve sayılı zenginlerindeyken, zimmet suçundan İngiltere'de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra servetini kaybetmişti.

Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir, bir süredir tedavi gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki özel bir hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Asil Nadir'in ölüm haberini eşi Nur Nadir, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

KKTC BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL'DEN TAZİYE MESAJI

İş insanı Asil Nadir'in yaşamını yitirmesinin ardından ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel, taziye mesajı yayımladı. Üstel mesajında, "Asil Nadir'in vefatını öğrenmenin derin üzüntüsü içindeyim. İş dünyasında vizyonu, girişimciliği ve cesaretiyle büyük başarılara imza atan Asil Nadir, sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da önemli bir iz bırakmış, çalışkanlığı ve azmiyle birçok insana ilham vermiş değerli bir iş insanıydı.

Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Kendi sınırlarını aşarak dünya çapında başarılar elde eden ve ekonomi, basın, medya, eğitim gibi birçok alanda katkılar sunan Asil Nadir, üretime, istihdama ve toplumsal gelişime verdiği destekle hatırlanacaktır. İş dünyasındaki liderliği ve yarattığı değerler, gelecek nesillere ilham olmaya devam edecektir. Kendisini saygı ve rahmetle anıyor, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

ASİL NADİR KİMDİR?

1 Mayıs 1941'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefke şehrinde doğan iş insanı Asil Nadir, 1960'lı yılların başında ailesi ile birlikte İngiltere'ye taşınarak burada tekstil sektörüne girdi. Bir dönem İngiltere'nin Polly Peck şirketinin hisselerini satın alan Nadir, bu şirket üzerinden gıda, elektronik ve hizmet alanlarında faaliyet gösterdi. Türkiye'de elektronik ve medya alanlarında yatırımları olan Asil Nadir, bir dönem Günaydın ve Güneş gazetelerini de satın almıştı. Nadir, dünyanın önde gelen dev şirketlerinden Pollypeck'in başkanı ve sayılı zenginlerindeyken, zimmet suçundan İngiltere'de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra servetini kaybetmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir dönem en yüksek tirajlı gazetesi olan, Kıbrıs Gazetesi'ni de kurmuştu.

Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHalil null:

1 hafta önce de bu haber yayınlandı diye hatırlıyorum. Bu adamdan kaç tane var

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Haber YorumlarıÇakır Aslan:

adamı kaç kere daha öldüreceksiniz geçen hafta öldü zaten

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

zenginler de ölüyor demek..

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

Geçen hafta öldü geri canlandı. iyi bakın belki ölmemiştir.

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