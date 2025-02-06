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Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

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1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan 83 yaşındaki Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti. Nadir bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Bir süredir Kıbrıs'taki bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören 83 yaşındaki iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti.

SOLUNUM YOLLARINDA SORUN YAŞIYORDU

1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan Nadir'in solunum yollarında yaşadığı sorun nedeniyle son dönemde sıklıkla hastaneye başvurmak zorunda kaldığı öğrenildi.

ASİL NADİR KİMDİR?

Asil Nadir 1941'de Lefke'de dünyaya geldi. Ailesi, 1961 yılında Londra'ya taşındığında Asil Nadir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiydi. Okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı.

Sunday Times gazetesi onu dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirdi. 1988'de Günaydın gazetesini satın alınca Türkiye'de ismi duyuldu. Ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı. Türkiye'de de çok sayıda yatırımı olan Nadir, şirketlerinin batmasının ardından 1993'te KKTC'ye kaçtı. 2010 yılında İngiltere´ye döndü. 2013'te kalan 5 yıllık cezası için Türkiye'ye gönderildi.

Asil Nadir'in ilk eşi 15 Eylül 1962 tarihinde evlendiği[ Ayşegül Tecimer (d. 09.08.1945) 'dir. 1961 yılında İstanbul'da tanışan çift, 1989 yılında boşandı. Asil Nadir 2 Aralık 2005 tarihinde Neriman Nur ile nikah masasına oturdu.

Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Ölüm perde arkasından bir haber, ölüm güzel olmasaydı ölürmüydü peygamber, Allah'ın yarattığı en büyük nmettir ölüm.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSerdar Noyan:

Vay be dünyanın en zengin 11. insanı kulağa ne hoş geliyor değil şimdi nerede toprağın altında

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMehmet ali selvi:

Allah rahmet eylesin Vestel‘i en ileri teknoloji ile Türkiye’ye getiren bir işadamıydı

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Haber YorumlarıBaran Aral:

Desene Ayşegül bana kaldı

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Haber YorumlarıHüdavendigarlı 16:

Dünya sanada kalmadı asıl nadir

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