Bakan Uraloğlu, Ürdün Başbakanı Hassan ile bir araya geldi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ürdün Başbakanı Cafer Hassan ile görüştü.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriyeli ve Ürdünlü mevkidaşlarımla birlikte Ürdün Başbakanı Sayın Cafer Hassan ile bir araya geldik. Gerçekleştirdiğimiz üçlü bakanlar toplantısında varılan mutabakat çerçevesi ve atılacak adımları istişare ettik. Kara ve deniz taşımacılığı sektörlerinde, ticarette, lojistikte ve demir yolu bağlantısında bölgesel iş birliğini güçlendirmenin önemini vurguladık. Uluslararası taşımacılığı ve lojistiği güçlendirecek, bölgedeki iş birliklerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı