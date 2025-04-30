Ukrayna ve ABD Nadir Toprak Elementleri Anlaşmasını İmzalamaya Hazırlanıyor

(ANKARA) - Ukrayna Başbakanı Denis Şmıhal, ABD ile Ukrayna arasında imzalanması uzun süredir gündemde olan nadir toprak elementleri anlaşmasının gelecek 24 saat içinde imzalanabileceğini söyledi.

Ukrayna'nın ulusal televizyon yayını United News'te konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmıhal ABD ile Ukrayna arasında imzalanması uzun süredir gündemde olan nadir toprak elementleri anlaşmasına ilişkin açıklamasında "Son detaylar tamamlanır tamamlanmaz, yakın gelecekte, umarım önümüzdeki 24 saat içinde, anlaşma imzalanacak ve ilk adımı atmış olacağız" dedi. Şmıhal ayrıca Ukrayna ile ABD arasında yatırım fonunun kurulması, finansmanı ve desteklenmesine yönelik iki teknik anlaşmanın daha imzalanacağını belirtti.

Şmıhal "Washington ile anlaşmanın son detaylarını şimdiden tamamlıyoruz... Gerçekten de bu, bir yatırım fonunun, bir ortaklık fonunun kurulmasına ilişkin stratejik bir anlaşma" ifadelerini kullandı. Şmıhal, ortak yatırım fonunun Ukrayna'nın yeniden inşasına ve ekonomisinin on yıllık gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Ukrayna Başbakanı, daha önce Ukrayna'ya sağlanan hibelerin ve yardımların bu anlaşma kapsamına girmediğini, yeni anlaşmanın yalnızca yeni destekleri ve nakdi katkıları içerdiğini vurguladı.