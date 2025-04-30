Ukrayna ve ABD Arasında Nadir Toprak Elementleri Anlaşması Yakın Zamanda İmzalanacak

UKRAYNA Başbakanı Denis Şmigal, ülkesi ile ABD arasındaki nadir toprak elementleri anlaşmasının 24 saat içinde imzalanmasının beklendiğini söyledi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasının hazırlık sürecini değerlendirdi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko'nun konuyla ilgili görüşmeler için ABD'ye gittiğini aktaran Şmigal, "Amerikalı meslektaşlarımızla son detayları şimdiden netleştiriyoruz. Tüm detaylar netleştiğinde, yakın gelecekte, umarım önümüzdeki 24 saat içinde anlaşma imzalanır ve ilk adımı atarız" ifadelerini kullandı.