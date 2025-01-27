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Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 6 milyar dolarlık savunma anlaşması gündemde

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Türkiye'nin, Suudi Arabistan ile tam 6 milyar dolarlık bir anlaşma yapmak istediği öğrenildi. Anlaşmanın savaş gemileri, tanklar ve füzeleri kapsadığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayında Suudi Arabistan'a yapması beklenen ziyaret sırasında anlaşmanın nihai hâle gelebileceği belirtildi.

Türkiye'nin Suudi Arabistan ile savaş gemileri, tanklar ve füzeleri kapsayan 6 milyar dolar büyüklüğünde bir savunma anlaşması yapmayı hedeflediği öğrenildi.

Bloomberg'in Türk yetkililerine dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin savaş uçağı geliştirme projesine katılımını içerebilecek anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayında Suudi Arabistan'a yapması beklenen ziyaret sırasında nihai hâle gelebilir.

İŞTE TÜRKİYE'NİN HEDEFLERİ

İki ülke, 2023 yılında Suudi Arabistan'ın Baykar'dan yüksek irtifa insansız hava araçları satın almasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Şimdiyse Türkiye, Altay ana muharebe tankını ve füze savunma sistemlerini Suudi Arabistan'a satmayı hedefliyor ve körfez krallığının "Kaan" isimli Türk savaş uçağı geliştirme programına ortak olmasını istiyor. Test uçuşu geçen yıl yapılan uçağın operasyonel hâle gelmesinin birkaç yılı bulması bekleniyor.

HAKAN FİDAN'IN GÜNDEMİNDE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu hafta Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek anlaşmayı görüşmesi bekleniyor.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 6 milyar dolarlık savunma anlaşması gündemde
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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