Bakan Bolat, Portekiz Dışişleri Bakanı Rangel ile görüştü

Bakan Bolat, Portekiz Dışişleri Bakanı Rangel ile görüştü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Lizbon'da yapılan toplantıda, Türkiye ve Portekiz arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için çeşitli stratejik konuları ele aldı. Görüşmede, iş insanlarının vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi konular da gündeme geldi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile başkent Lizbon'da bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Portekiz 5'inci Dönem JETCO Toplantısı vesilesiyle, bugün Lizbon'da Portekiz Dışişleri Bakanı Sayın Paulo Rangel ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu yıl Portekiz ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100'üncü yılını kutlarken, güçlü ortaklığımıza değer veriyor ve bunun gelişerek devam etmesini diliyoruz. Sayın Bakan Paulo Rangel ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, 'Türkiye-Portekiz 5'inci Dönem JETCO Toplantısı' öncesinde, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gündeminde yer alan başlıkları kapsamlı şekilde ele alma fırsatı bulduk. Bu çerçevede; ticaretin yanı sıra yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, enerji, ulaştırma ve savunma sanayi gibi stratejik alanlarda iş birliğimizi daha da derinleştirmeye yönelik son derece verimli görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Portekiz Dışişleri Bakanı Rangel ile iş insanlarının vize süreçlerinin kolaylaştırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerimiz kapsamında önem arz eden konuları da değerlendirdiklerini de bildirdi. Bolat, "Avrupa'daki önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Portekiz ile karşılıklı güvene dayalı güçlü ekonomik ilişkilerimizi ve köklü kültürel bağımızı daha da ileriye taşımamız bakımından, 'JETCO Toplantısı' ile Türk ve Portekizli iş insanlarını bir araya getirecek 'Yuvarlak Masa' toplantılarının önemli katkı sağlayacağı hususunda Portekizli muhatabım ile mutabık kaldık" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
