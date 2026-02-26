Haberler

Bakan Bolat, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Kvrivishvili ile görüştü

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan Ekonomi Bakanı Mariam Kvrivishvili ile gerçekleştirdiği görüşmede, ikili ticaret hedefleri ve bölgesel vizyonu ele aldı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan ziyaretimiz kapsamında güne Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'nun ev sahibi, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Mariam Kvrivishvili ile ikili görüşme gerçekleştirerek başladık. Mevkidaşım ile ikili ticaret hedeflerimizi ve yatırımlarımızı değerlendirirken, Gürcistan'ı da kapsayan bölgesel vizyonumuzu birlikte ele aldık. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan olarak kurduğumuz sarsılmaz bağlar; sadece ülkelerimiz için değil, tüm bölgenin kalkınması ve Orta Koridor'un güçlenmesi için de kilit bir role sahiptir" ifadelerini kullandı.

Nazik ev sahipliği ve yapıcı diyaloğu için Kvrivishvili'ye teşekkür eden Bakan Bolat, "Bugün Gürcistan'da gerçekleştireceğimiz temaslarımızda ortak vizyonumuz nettir: Ticareti kolaylaştırmak, lojistik koridorlarını güçlendirmek ve bölgemizi küresel ticaretin cazibe merkezi haline getirmek. Kardeş ve komşu ülkelerimizle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
