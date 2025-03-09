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Türkiye'nin Tayland'a teklif ettiği savaş gemisi büyük yankı uyandırdı

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Türkiye'nin Tayland'a yaptığı savaş gemisi teklifi, uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin savunma sanayiindeki gücünü ve ihracat kabiliyetini tartışan Çin basını, teklifin dikkatle incelenmesi gerektiğini yazdı.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki önemli kuruluşlarından ASFAT, Çin ile uzun süredir kriz yaşayan bir Asya ülkesine savaş gemisi teklifinde bulundu. Şirket, yerli imkanlarla ürettiği ADA sınıfı korvetler ve İSTİF sınıfı fırkateynler hakkında Tayland Kraliyet Donanması'na sunum yaptı.

ÇİN BASINI KONUYA GENİŞ YER VERDİ

Ancak yapılan bu teklif daha satış bile gerçekleşmeden Asya bölgesinde geniş yankı uyandırdı. Özellikle Çin basını Daha önce Malezya'ya teklif edilen Türk savaş araçlarının şimdi Tayland'a teklif edilmesinin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti. Teklifi yapan ASFAT'tan, Türk savunma sanayii bünyesinde faaliyet gösteren ve askeri fabrikalar ile tersanelerin yönetiminden sorumlu bir şirket olarak bahsedildi. Söz konusu teklifin, Türkiye'nin savunma sanayiindeki ihracat potansiyelini ve bölgedeki stratejik hamlelerini gösterdiğinin altı çizildi.

TAYLAND, ÇİN'E KARŞI SAVUNMASINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Teklifin yapıldığı Tayland Çin ile yıllardır süren gerilimler yaşıyor. Çin'e karşı savunma kabiliyetlerini güçlendirmek isteyen Tayland,Kraliyet Donanması filosunu 4 yeni fırkateyn satın alarak güçlendirmeyi planlıyor. Bu kapsamda iki gemiyi doğrudan hazır olarak satın almayı, kalan iki geminin de ülkede üretilerek teknoloji transferi yapılmasını hedefliyor.

Türkiye'nin Tayland'a teklif ettiği savaş gemisi büyük yankı uyandırdı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Eeyyy America, Senin Yapamadiklarini Biz Yapiyoruz, Baakkk....

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Haber YorumlarıTamOsmanli:

Ne hallere geldik …. ALLAH yapanlardan ve yaptıranlardan razı olsun. Amin

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Haber YorumlarıOSMAN HEZER:

Çin in bundan haberi var mı. yalaniniz batsin

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Haber YorumlarıErol Birol :

Verin gazı verin bu haberler milletin sefaletliğini giderir belki.

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