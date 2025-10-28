Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
ABD, Ukrayna'da barış müzakereleri için baskı uygulamayı hedeflediği Rus petrol devi Lukoil'e yeni yaptırımlar uygularken Başkan Trump'ın bu hamlesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Lukoil, Türkiye dahil birçok ülkedeki varlıklarını satma kararı aldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik uyguladığı yeni yaptırımlar, Rosneft ve Lukoil gibi büyük Rus petrol şirketlerini hedef aldı.
AKARYAKIT DEVİNDEN RADİKAL KARAR
Bu yaptırımların ardından Lukoil, Rusya dışındaki varlıklarını elden çıkarma kararı aldığını duyurdu. Şirketin bu kararı, özellikle Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Azerbaycan gibi ülkelerdeki operasyonlarını etkileyecek.
TÜRKİYE'DE 600'DAN FAZLA İSTASYONU VAR
2008 yılında Türkiye pazarına giren ve Akpet'i 500 milyon dolardan fazla bir bedelle satın alan Lukoil, şu anda Türkiye genelinde 600'den fazla akaryakıt istasyonu işletiyor.
"TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME SÜRECİ BAŞLADI"
Şirketin internet sitesinde yayımlanan basın açıklamasında, "Lukoil, uluslararası varlıklarını satma niyetini bildirmektedir. Potansiyel alıcıların tekliflerinin değerlendirilmesi süreci başladı" ifadeleri yer aldı.