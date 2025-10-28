Haberler

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Ukrayna'da barış müzakereleri için baskı uygulamayı hedeflediği Rus petrol devi Lukoil'e yeni yaptırımlar uygularken Başkan Trump'ın bu hamlesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Lukoil, Türkiye dahil birçok ülkedeki varlıklarını satma kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik uyguladığı yeni yaptırımlar, Rosneft ve Lukoil gibi büyük Rus petrol şirketlerini hedef aldı.

AKARYAKIT DEVİNDEN RADİKAL KARAR

Bu yaptırımların ardından Lukoil, Rusya dışındaki varlıklarını elden çıkarma kararı aldığını duyurdu. Şirketin bu kararı, özellikle Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Azerbaycan gibi ülkelerdeki operasyonlarını etkileyecek.

TÜRKİYE'DE 600'DAN FAZLA İSTASYONU VAR

2008 yılında Türkiye pazarına giren ve Akpet'i 500 milyon dolardan fazla bir bedelle satın alan Lukoil, şu anda Türkiye genelinde 600'den fazla akaryakıt istasyonu işletiyor.

"TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME SÜRECİ BAŞLADI"

Şirketin internet sitesinde yayımlanan basın açıklamasında, "Lukoil, uluslararası varlıklarını satma niyetini bildirmektedir. Potansiyel alıcıların tekliflerinin değerlendirilmesi süreci başladı" ifadeleri yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Osimhen'den art arda flaş paylaşımlar

Art arda flaş paylaşımlar! Fenerbahçelilerin sabrını taşırıyor
Spor yorumcuları, Balıkesir'deki depreme canlı yayında yakalandı

Balıkesir'deki depreme canlı yayında yakalandılar
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Balıkesir depremindeki yıkımın boyutu! İşte bölgeden ilk görüntüler

Balıkesir depremindeki yıkımın boyutu! İşte bölgeden ilk görüntüler
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Bahçeli'nin gündem olan sözleriyle ilgili Çin'den açıklama: Not ettik

Bahçeli'nin gündem olan sözlerine Çin'den ilk yorum: Not ettik
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.