Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ile karşılaşıyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında bu akşam Gürcistan'a konuk olacak.

Grup liderinin doğrudan Dünya Kupası'na katılacağı E Grubu mücadelesi Boris Paichadze Ulusal Stadı'da saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka TV8'den naklen yayınlanacak.

Ay-yıldızlılarda İrfan Can Kahveci dışında eksik bulunmuyor. Gürcistan'da ise kırmızı kart cezası bulunan Loria dışında eksik yok.

Türkiye ile Gürcistan son maçlarını geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) oynadı.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve grup karşılaşmasını ay-yıldızlı ekip 3-1 kazanmıştı.

Milli takımın golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktüroğlu'ndan gelmiş, Gürcistan'ın tek golünü ise Mikautadze atmıştı.

Türkiye, E Grubu'nda Gürcistan'ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan'a karşı Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek.

Grubun diğer maçında yarın TSİ 21.45'te Bulgaristan ile İspanya karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında ise 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.

Avrupa'dan 16 takım gidecek

Grup lideri doğrudan Dünya Kupası'na gidecek

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın Mart ayında oynanacak.