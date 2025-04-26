Trump, Zelenskiy'e Nadir Toprak Elementleri Anlaşmasını İmzalaması İçin Çağrıda Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, nadir toprak elementleri anlaşmasını hemen imzalaması için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalaması için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e çağrıda bulundu. Trump paylaşımında, "Ukrayna, ABD ile imzalanan çok önemli nadir toprak elementleri anlaşmasına ilişkin nihai belgeleri henüz imzalamadı. En az üç hafta gecikti. Umarım bu anlaşma hemen imzalanır" ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sürecinin şu ana dek sorunsuz ilerlediğini ve bu konuda çalışmaya devam edeceklerini de kaydetti.