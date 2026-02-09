Haberler

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi'nin, 'Yılın Sonuna Doğru ABD'yi Ziyaret Edeceğini Söyledi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı. İki ülke arasında ticaret savaşına yönelik ilişkilerin düzeltilmesi amaçlanıyor. Trump, Xi ile olan ilişkisini övgüyle değerlendirirken, iki ülkenin ekonomik bağımlılığının devam ettiğini belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Çin arasında ticaret savaşı nedeniyle gerilen ilişkilerin yeniden rayına oturtulması amacıyla, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı.

Donald Trump, bu açıklamayı ABD merkezli NBC News'e verdiği ve dün yayınlanan röportajda yaptı. Röportaj, Trump ile Xi'nin aynı gün ticaret, Tayvan, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve İran'daki duruma ilişkin kapsamlı bir görüşme gerçekleştirmesinin ardından geldi. Ancak Trump'ın, Xi'nin ABD ziyaretinden önce Nisan 2026'da Çin'e gitmesi bekleniyor.

Trump, ABD-Çin ve Xi Jinping ile olan ilişkisine ilişkin, "Bunlar dünyanın en güçlü iki ülkesi ve aramızda çok iyi bir ilişki var" dedi.

Trump'ın bir yıl önce Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana, çelik, otomobil ve diğer kalemleri kapsayan sektörel gümrük vergilerinin yanı sıra çeşitli politika hedefleri doğrultusunda daha geniş kapsamlı tarifeleri devreye sokması dikkati çekti.

Beyaz Saray, ticaret konusunda Pekin ile sert bir çekişme yaşasa da geçen ilkbaharda yaşanan büyük tırmanışın ardından Çin ile genel bir ateşkese varmıştı.

ABD'nin Çin imalatına bağımlılığını azaltmaya yönelik adımlarına rağmen, iki ülke ekonomik açıdan derin biçimde birbirine bağlı olmayı sürdürüyor. En son 2023'te ABD'yi ziyaret eden Şi, çarşamba günü Trump'a, Çin'in kendi toprağının parçası olarak gördüğü ve kendi kendini yöneten Tayvan'a silah satışları konusunda "temkinli" hareket etmesi uyarısında bulundu.

Xi Jinping ayrıca, ticaret başta olmak üzere ikili meselelerin Pekin ile Washington arasında dostane biçimde çözülebileceği umudunu dile getirdi.

Çin devlet yayıncısı CCTV'ye göre Xi de "Sorunları tek tek ele alarak ve karşılıklı güveni sürekli inşa ederek, iki ülkenin bir arada yaşaması için doğru yolu oluşturabiliriz" diye konuştu.

Trump ise Xi ile yaptığı görüşmeyi "mükemmel" olarak nitelendirerek, "Bunu bu şekilde sürdürmenin ne kadar önemli olduğunu ikimiz de fark ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD, 6 Şubat Cuma günü Rusya ve Çin ile nükleer silahlara yeni sınırlamalar getirilmesi amacıyla üçlü görüşmeler yapılmasını önerdi. Ancak Pekin, silahsızlanma müzakerelerine "bu aşamada" katılmayı reddetti.

Kaynak: ANKA / Dünya
