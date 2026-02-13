Haberler

Trump: Venezuela ile ilişkiler olağanüstü

Trump: Venezuela ile ilişkiler olağanüstü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile ilişkileri hakkında olumlu açıklamalarda bulunarak, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile iyi bir iletişim içinde olduklarını belirtti. İki ülke arasında yeni bir döneme girildiğini ve petrol akışının başladığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela ile ABD arasındaki ilişkiler, en hafif tabiriyle olağanüstü. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve temsilcileriyle çok iyi anlaşıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile yürütülen sürece övgüde bulundu. İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini işaret eden Trump, "Venezuela ile ABD arasındaki ilişkiler, en hafif tabiriyle olağanüstü. Başkan Delcy Rodriguez ve temsilcileriyle çok iyi anlaşıyoruz. Petrol akmaya başladı ve uzun yıllardır görülmemiş büyük miktarlardaki para, yakında Venezuela halkına büyük yardım sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, sürecin yönetiminde görev alan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun performansına da değinerek, "Marco Rubio ve tüm temsilcilerimiz harika bir iş çıkarıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı

Polis kapıları tek tek çalıp, sapkınları evinden böyle aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni kanun Meclis'ten geçti! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı

Gece yarısı Meclis'ten geçti! Bu görüntü tarih oluyor
Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce o da konuşmadan edemedi
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı

Piyasalar yangın yeri! Dakikalar içinde tepetaklak oldu
Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni

Yıldız isim mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni
Yeni kanun Meclis'ten geçti! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı

Gece yarısı Meclis'ten geçti! Bu görüntü tarih oluyor
11 ilde operasyon! 94 bakanlık çalışanı gözaltında

11 ilde operasyon! 94 bakanlık müfettişi gözaltına alındı
Melis Sezen, Mert Ramazan Demir hakkında ilk kez konuştu

Partnerinin enerjisini bu sözlerle anlattı