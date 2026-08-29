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Trump: Venezuela ile Tarihin En Büyük Petrol Anlaşmasını İmzaladık

Trump: Venezuela ile Tarihin En Büyük Petrol Anlaşmasını İmzaladık
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ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile 'dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını' imzaladıklarını duyurdu. Anlaşma kapsamında 65 milyar varil petrol rezervinin çoğunluk kontrolünün ABD'ye geçtiğini belirten Trump, bunun vergi mükelleflerine maliyet oluşturmadığını ve Amerikan petrol rezervlerini iki katından fazla artıracağını söyledi. Ayrıca benzin fiyatlarının düşeceğini ve Venezuela'nın refaha kavuşacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile 'dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını' imzaladıklarını belirterek, 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin çoğunluk kontrolünü güvence altına aldıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela ile petrol alanında anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile özel sektör ortaklığı bünyesinde yürüttüğü temaslar sonucunda 'dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına' imza atıldığını belirtti.

Söz konusu anlaşma kapsamında 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin çoğunluk kontrolünün ABD tarafına geçtiğini ve bunun Amerikan vergi mükelleflerine hiçbir maliyet oluşturmadığını kaydeden Trump, "Bu tarihi anlaşma petrol rezervlerimizi iki katından fazlaya çıkaracak, petrol arzımızı büyük ölçüde artıracak ve tüm Amerikalılar için benzin fiyatlarını uzun vadede önemli ölçüde düşürecektir. Aynı zamanda Venezuela'nın büyük bir başarı ve refah yolunda ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Bu anlaşma, Venezuela ile ABD arasında halihazırda gelişmekte olan ilişkileri daha da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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